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    Глушаков будет капитаном «Спартака» в предстоящем сезоне

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков станет капитаном московского клуба в предстоящем сезоне. Такое решение принял тренерский штаб во главе с Дмитрием Аленичевым.

    «Кандидатура Дениса Глушакова на роль капитана «Спартака» была пролоббирована лично Аленичевым. В этом его поддержали помощник по тренерскому штабу Егор Титов, а также большинство футболистов, составляющих костяк команды. Однако были среди ребят и те, кто остался не слишком доволен принятым решением. Несколько игроков, пожелавших остаться неизвестными, считают, что после того, как Глушакову доверят роль капитана, он может подхватить «звездную болезнь», что негативно скажется на атмосфере внутри коллектива», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Источник: Известия

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    15.07.2016 01:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 15 июля 2016, 09:30

      медали будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 июля 2016, 08:27

      Да это лишь формальность-какая разница кто капитан на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 15 июля 2016, 08:13

      поведет команду за трофеями)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 15 июля 2016, 07:26

      нормуль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 15 июля 2016, 02:55

      игрок уровня Глушакова - Кэп спартака..там наверное Бубнов обплювался, при всем уважении к первому, он бросил клуб который ему "имя" дал, уверен будучи капитаном и Спартак бросит если тот же Зенит ему зп больше даст.

      -2
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      Рейтинг: +139

      palych1974 15 июля 2016, 02:51

      Нормальный ход!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 июля 2016, 01:29

      Ну все теперь у него трофеи попрут !

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