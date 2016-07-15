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    Силкин: «У игроков нет стимулов для роста, поэтому российский футбол загнивает»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о проблемах российского футбола, отметив, что завышенные зарплаты игроков мешают его развитию.

    – Не футболисты виноваты, что у них так много денег?

    – Одни покупают себе квартиры, другие так веселятся. В нашем футболе завышенные зарплаты. В Европе так деньгами не швыряются. Отсюда и все остальное. Если раньше люди стремились уехать за границу, чтобы попасть в хороший клуб, заработать, то сейчас никто уезжать не хочет. Уровень нашего футбола мы увидели на чемпионате Европы. Игроки слабые, зарплаты у них заоблачные. Значит, надо не с них спрашивать, а с людей, которые руководят футболом. Разобраться, почему такие «деньжищи» в нем крутятся, почему люди их не зарабатывают, а получают.

    – Поэтому наш футбол загнивает?

    – У игроков нет стимулов для роста. Добавьте к этому менталитет нашего человека – заключил контракт, считает, что жизнь удалась. Я сам играл за границей. Там человек, если заработал, хочет заработать еще. Никто над тобой с палкой не стоит. Тренируйся, играй, зарабатывай. Наши легионеры первой волны, кстати, на этом «погорели». Не привыкли к отсутствию контроля.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.07.2016 00:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июля 2016, 10:16

      Да клал на это все Мутко "Лимит не влияет, это государственные деньги, поэтому пилять мы их будем как заходим"

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      Рейтинг: +6895

      sochi-2013 15 июля 2016, 08:11

      "Загнивает"- прогнил насквозь!!!!

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