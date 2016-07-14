Алексей Миранчук: «Не хотел бы всю жизнь играть с братом в одном клубе, как Березуцкие»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук выразил мнение, что не хотел бы провести с братом Антоном в одном клубе всю карьеру, как братья Алексей и Василий Березуцкие.

«Наверное, не хотел бы всю жизнь играть с братом в одном клубе, как Березуцкие. Жизнь вообще сложная, разное случается. Вот сейчас у нас такое испытание – Антон уехал играть в другой клуб. Так что никогда не знаешь, что будет. Раньше часто с ним дрались – насмотришься боевиков, они вдохновляют. Вроде сначала в шутку, а потом начинается настоящее противостояние братьев», – сказал Миранчук.