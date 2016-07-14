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    Чугайнов: «Смородская опустила «Локомотив» в середняки чемпионата России»

    Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о решении руководства железнодорожников отправить в отставку президента клуба Ольгу Смородскую.

    – Смородская не справилась с работой?

    – Мы не знаем, какие задачи перед ней ставились, когда ее назначили на эту должность. Она принимала «Локомотив», когда он был чемпионом России, неоднократно выигрывал Кубок. При ней же заслуги клуба поскромнее. В еврокубках железнодорожники тоже давно не напоминали о себе. Если оценивать ее работу со спортивной точки зрения, то «Локо» в середняки чемпионата она опустила.

    – Вменяют ей и частую смену тренеров.

    – Это говорит о некомпетентности президента. Если глава клуба меняет трех тренеров за короткий период времени, то ему надо уходить. Что-то вы, мадам, значит, не понимаете в работе. Необходимо нести ответственность – если не получается здесь, то нужно пробовать себя в другой области.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 20:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 14 июля 2016, 21:37

      теперь понятно почему федун тренеров каждый год менял - он баба

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 июля 2016, 21:15

      зато всех родичей в Локо устроила на работу.. сосут хором бабло..

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