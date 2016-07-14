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    Полузащитник сборной Венгрии перешел в «Болонью»

    Полузащитник сборной Венгрии Адам Надь пополнил ряды игроков итальянской «Болоньи». Сегодня было официально объявлено о переходе 21-летнего футболиста из венгерского «Ференцвароша». Финансовые условия сделки и детали контракта игрока не разглашаются.

    Известно, что ранее интерес к молодому игроку проявляли в «Марселе» и «Бенфике». Напомним, что на прошедшем во Франции Евро-2016 Надь сыграл в трех матчах и получил одну желтую карточку.

    Источник: ФК «Болонья»

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    14.07.2016 18:42
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