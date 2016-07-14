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    Кержаков договорился с «Зенитом» о новом контракте

    Нападающий Александр Кержаков договорился с «Зенитом» о новом контракте, который будет рассчитан на один сезон. Сторонам осталось уладить некоторые нюансы, к которым они вернутся после возвращения команды со сбора в Швейцарии, то есть после 19 июля.

    Срок прежнего контракта 33-летнего футболиста с питерским клубом истек 30 июня 2016 года. Кержаков продолжает работать на сборах вместе с основным составом. Вторую половину прошедшего сезона он провел в аренде в «Цюрихе» и забил пять голов в 17 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 18:17
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июля 2016, 02:31

      Ну наконец-то, свершилось!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      ceret 14 июля 2016, 21:56

      Удачи Кержакову!Заслужил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 июля 2016, 20:14

      Кто бы отказал зятю сенатора.Скоро в политику Керж.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 июля 2016, 19:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Никак не может накержаковиться.

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      AlMann 14 июля 2016, 18:40

      Рад за Александра.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 14 июля 2016, 18:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прогнулся миллеру

      -8
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 14 июля 2016, 18:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поплакал мутко

      -5
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