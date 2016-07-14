Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Еременко: «Рад за Траоре – он уже влился в коллектив»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал результат товарищеского матча с белорусским клубом «Крумкачы». В этой встрече снова отметился голом новичок «армейцев» Ласина Траоре.

    «Сегодня мы победили, это самое главное. Хорошо побегали, соперник был серьезный и сильный. До 70-й минуты мы смотрелись очень хорошо, а потом пошел спад, и стало немного тяжело.

    Ласина Траоре забивает и уже влился в коллектив. Я рад за него. Хорошо, что он сразу почувствовал уверенность. Пусть продолжает в том же духе. Фернандеса с паспортом еще не поздравил, не видел его сегодня», – рассказал Еременко.

    Напомним, ЦСКА обыграл «Крумкачы» со счетом 2:0.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2016 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 14 июля 2016, 17:20

      Посмотрим на официальные матчи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июля 2016, 17:10

      Траоре, молодец! Забивай всем подряд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 июля 2016, 16:20

      Так держать, чемпионы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 июля 2016, 15:56

      А что,Траоре находится в жидком состоянии???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11