Еременко: «Рад за Траоре – он уже влился в коллектив»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко прокомментировал результат товарищеского матча с белорусским клубом «Крумкачы». В этой встрече снова отметился голом новичок «армейцев» Ласина Траоре.

«Сегодня мы победили, это самое главное. Хорошо побегали, соперник был серьезный и сильный. До 70-й минуты мы смотрелись очень хорошо, а потом пошел спад, и стало немного тяжело.

Ласина Траоре забивает и уже влился в коллектив. Я рад за него. Хорошо, что он сразу почувствовал уверенность. Пусть продолжает в том же духе. Фернандеса с паспортом еще не поздравил, не видел его сегодня», – рассказал Еременко.

Напомним, ЦСКА обыграл «Крумкачы» со счетом 2:0.