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  • Слуцкий: «Приглашать Фернандеса в сборную России или нет – пусть решает новый тренер»

Слуцкий: «Приглашать Фернандеса в сборную России или нет – пусть решает новый тренер»

14 июля 2016, 14:52
2

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал итоги товарищеского матча своей команды против белорусского клуба «Крумкачи», который закончился со счетом 2:0.

– Это была обычная контрольная игра. Мы просматриваем какие-то моменты, делаем ткущие выводы, смотрим варианты. В общем, все находится в рабочем режиме. Не могу сказать, что сегодня было что-то принципиально новое.

– Почему не играл Мариу Фернандес?

– Вчера на тренировке он получил повреждение голеностопа, и сегодня мы посчитали нужным дать ему отдохнуть и не заявили на матч.

– Поможет ли он сборной России, на ваш взгляд, и пригласили бы его в национальную команду, если бы он до Евро получил российское гражданство?

– На мой взгляд, Фернандес – лучший правый защитник в чемпионате России, а приглашать его в сборную или нет – пусть решает наставник, который возглавит нашу национальную команду.

– Кого могли бы назвать своим преемником на посту главного тренера сборной России?

– Это не ко мне вопрос.

– Как настроение у сборников после Евро?

– Прошло уже достаточное количество времени, и ребята втянулись в работу. Было бы не совсем профессионально с их стороны, если бы они не смогли переключиться.

– Вы тоже уже отошли от чемпионата Европы?

– Мне очень сложно отойти от него до конца, к тому же я понимаю, что еще будут какие-то информационные вещи, итоги, говорящие о ситуации. Не могу сказать, что отошел на сто процентов, но активно пытаюсь это сделать.

– Судьи требуют, чтобы вы извинились за свои слова, сказанные в их адрес. Что на это скажете?

– У нас на сайте вчера был исчерпывающий комментарий на эту тему. Я еще раз повторю, что если извиняться за каждую шутку – можно или не шутить вообще, или с ума сойти.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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арейская
1468503361
Конечно это дело нового тренера, но, опять-же вернемся на секунду к прошедшему Евро, на что рассчитывал Слуцкий, ставя в основе три матча подряд неизвестного Ноя..., если уже первый матч показал, что пока ему посидеть, посмотреть, думаю такого с Марио не должно повториться, пусть осмотрится, это не клуб ЦСКА, это сборная РОССИИ...
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-SHERLS
1468508465
Жди те чтобы москаль извинился,ага шас!
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