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    Слуцкий: «Приглашать Фернандеса в сборную России или нет – пусть решает новый тренер»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал итоги товарищеского матча своей команды против белорусского клуба «Крумкачи», который закончился со счетом 2:0.

    – Это была обычная контрольная игра. Мы просматриваем какие-то моменты, делаем ткущие выводы, смотрим варианты. В общем, все находится в рабочем режиме. Не могу сказать, что сегодня было что-то принципиально новое.

    – Почему не играл Мариу Фернандес?

    – Вчера на тренировке он получил повреждение голеностопа, и сегодня мы посчитали нужным дать ему отдохнуть и не заявили на матч.

    – Поможет ли он сборной России, на ваш взгляд, и пригласили бы его в национальную команду, если бы он до Евро получил российское гражданство?

    – На мой взгляд, Фернандес – лучший правый защитник в чемпионате России, а приглашать его в сборную или нет – пусть решает наставник, который возглавит нашу национальную команду.

    – Кого могли бы назвать своим преемником на посту главного тренера сборной России?

    – Это не ко мне вопрос.

    – Как настроение у сборников после Евро?

    – Прошло уже достаточное количество времени, и ребята втянулись в работу. Было бы не совсем профессионально с их стороны, если бы они не смогли переключиться.

    – Вы тоже уже отошли от чемпионата Европы?

    – Мне очень сложно отойти от него до конца, к тому же я понимаю, что еще будут какие-то информационные вещи, итоги, говорящие о ситуации. Не могу сказать, что отошел на сто процентов, но активно пытаюсь это сделать.

    – Судьи требуют, чтобы вы извинились за свои слова, сказанные в их адрес. Что на это скажете?

    – У нас на сайте вчера был исчерпывающий комментарий на эту тему. Я еще раз повторю, что если извиняться за каждую шутку – можно или не шутить вообще, или с ума сойти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 14:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 14 июля 2016, 18:01

      Жди те чтобы москаль извинился,ага шас!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июля 2016, 16:36

      Конечно это дело нового тренера, но, опять-же вернемся на секунду к прошедшему Евро, на что рассчитывал Слуцкий, ставя в основе три матча подряд неизвестного Ноя..., если уже первый матч показал, что пока ему посидеть, посмотреть, думаю такого с Марио не должно повториться, пусть осмотрится, это не клуб ЦСКА, это сборная РОССИИ...

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