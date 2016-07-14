Капитан сборной Украины перейдет в «Анжи»

Полузащитник «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань в ближайшее время может пополнить состав «Анжи», сообщает неофициальный сайт украинского клуба. 34-летний футболист не смог договориться о переходе в «Хапоэль» из Тель-Авива, что повернуло его в сторону рассмотрения предложения из Махачкалы.

В прошедшем сезоне Ротань в составе «Днепра» провел 21 матч в чемпионате Украины, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Ранее состав «Анжи» пополнил на правах аренды еще один футболист сборной Украины – Филипп Будковский.