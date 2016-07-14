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    Александр Кержаков: «Не стоит уделять теме Мамаева и Кокорина столько внимания»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков не оставил без внимания скандал, который разгорелся вокруг футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина. По информации СМИ, футболисты якобы потратили на шампанское 250 тысяч евро в одном из ресторанов Монте-Карло.

    – Как вы относитесь к скандалу, в центре которого оказались Мамаев и Кокорин?

    – Не стоит уделять этой теме столько внимания. Я дружу с ребятами, поэтому предпочитаю оставаться в стороне. Мне сложно представить себя в подобной ситуации.

    – Считаете, «Зенит» и «Краснодар» наказали футболистов справедливо?

    – Мы не вправе судить. Футболист – такой же наемный рабочий, который заключил контракт с клубом. Все решает руководство. Если наложены санкции, значит, оно так сочло нужным и разобралось в произошедшем.

    – А что делать игрокам теперь? Уезжать в Европу или пытаться восстановить доверие к себе, оставаясь в России?

    – Здесь все от самих ребят будет зависеть. В первую очередь от того, чего они хотят. Пусть будет так, как сложится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 08:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 14 июля 2016, 11:13

      Нейтралку включил. Базара нет, пацанов знает, бабосы такие же получает. Что от него ожидали?

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 июля 2016, 09:39

      И тут скержаковил.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 14 июля 2016, 09:38

      Как они могут восстановить к себе доверие, если совесть и мозги давно пропиты.

      4
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