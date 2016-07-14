Александр Кержаков: «Не стоит уделять теме Мамаева и Кокорина столько внимания»

Нейтралку включил. Базара нет, пацанов знает, бабосы такие же получает. Что от него ожидали?
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков не оставил без внимания скандал, который разгорелся вокруг футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина. По информации СМИ, футболисты якобы потратили на шампанское 250 тысяч евро в одном из ресторанов Монте-Карло.
– Как вы относитесь к скандалу, в центре которого оказались Мамаев и Кокорин?
– Не стоит уделять этой теме столько внимания. Я дружу с ребятами, поэтому предпочитаю оставаться в стороне. Мне сложно представить себя в подобной ситуации.
– Считаете, «Зенит» и «Краснодар» наказали футболистов справедливо?
– Мы не вправе судить. Футболист – такой же наемный рабочий, который заключил контракт с клубом. Все решает руководство. Если наложены санкции, значит, оно так сочло нужным и разобралось в произошедшем.
– А что делать игрокам теперь? Уезжать в Европу или пытаться восстановить доверие к себе, оставаясь в России?
– Здесь все от самих ребят будет зависеть. В первую очередь от того, чего они хотят. Пусть будет так, как сложится.