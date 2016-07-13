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    Чугайнов: «Россия подбирает тех игроков, от которых отказались их сборные»

    Экс-защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил свое мнение относительно получения гражданства РФ защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По мнению специалиста, 25-летний игрок может принести пользу национальной команде, однако все-таки стоит заняться выращиванием собственных защитников.

    «Игрок-то хороший для России. Для нашего, подчеркиваю, уровню. Сборной пользу принести может. Но вместо того, чтобы готовить своих игроков, мы печатаем паспорта иностранцам. Причем далеко не лучшим. В каком смысле? Подбираем тех игроков, от которых отказались их сборные. Ну если он лучший, почему не играет за сборную Бразилии?

    Не смущает ли плохое знание Фернандесом русского языка? Так лиха беда начало. Мы сейчас понапечатаем паспортов, и у нас в сборной будут говорить по-португальски, по-немецки, только не по-русски. Мы же россияне, давайте выращивать своих защитников. Но на сегодняшний день такова картина», – сказал Чугайнов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2016 21:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 июля 2016, 12:58

      Если давать паспорт,то только большому таланту.И не в пожарном порядке,как это делали клоуны РФС ,перекукарекав со Слуцкером.Тут ещё и вопросик к Мутко:А за каким это хером ты для Гильермы паспорт выклянчил?Он,что,мировая величина?Дань моде? Да у нас классных голкиперов с десяток наберётся !

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 июля 2016, 06:10

      Нифига он мочит ))) Какой-нибудь 10 состав сборной Бразилии сильнее, чем наша первая сборная. Такие игроки как Фернандес на голову выше наших сборников.

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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 14 июля 2016, 02:57

      Делайте что хотите . Ну пока футболистов будут набирать по связям и черт знает как футбола в России не будет никогда.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 июля 2016, 01:00

      хаха) посмотрим на состав в 2018м)))

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > TY13R 14 июля 2016, 01:52

      в миньке давно бразилы бегают и нормально и сборная сильная ))

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      Рейтинг: +14

      joni0008 14 июля 2016, 00:11

      естественно

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      Рейтинг: +6

      AndreKoplonni 13 июля 2016, 23:45

      согласен

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 13 июля 2016, 23:26

      Мышление далеко не современного человека!

      -1
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      Рейтинг: +520

      Boozman 13 июля 2016, 23:20

      Ввести лимит, чтобы раздавать паспорта иностранцам - браво

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2016, 23:04

      Просто это выгодно ЦСКА с учетом лимита только зачем этот лимит приняли если все равно Шейдаев уезжает а скоро и другие рванут Если бы у нас действительно были умные профи от футбола они бы еще года три назад создали сборную молодежную и играли бы в ЧР вне конкурса но за призовые чем выше команда тем больше приз и за победы тоже бонусы глядишь эта команда сыгралась бы и к ЧМ уже костяк команды был бы вот тогда можно было чего то ПУТНОГО ожидать а раздавать паспорта господин Путин не вижу ничего ПУТНОГО

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Garrincha58 13 июля 2016, 23:15

      Ты такой занимательный. А известно ли тебе, что еще по-моему Карпин рассказывал, что корень зла кроется в системе, когда клубы не хотят просто так отдавать своих воспитанников, в которых они вложили время и деньги. Нет, себе они тоже не нужны, но и отдавать задарма - западло. Вот на них и навешивают нереалистичные ценники, которые в условиях современных реалий еще и подкрепляются нынешними ограничениями лимитов во всех лигах. В итоге либо получаем людей без какой-либо мотивации, зарабатывающих тупо на жизнь (привет ПФЛ), либо людей в погоне за красивой жизнью (привет РПЛ и частично ФНЛ, потому что, простите, даже 300к в месяц получать в пердиве - это для России жирновато, учитывая уровень игроков, не Чемпионшип чай). А таки спрашивается, оно им надо?

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 13 июля 2016, 22:55

      Чемпион мира и Европы Чугайнов критикует. Замечательно. Конечно, можно задать вопрос, что-ж ты такой талантливый и с российским паспортом от рождения так ничего и не выиграл толком, но да ладно. Все мы знаем, что юношеский максимализм у РФС в крови. Чемпионат, на который даже местное население на стадионы не ходит, должен вдруг стать родителем сборной, которая выиграет ЧМ-2018. Бред? Бред. И не потому, что парням из U-17 не дают шанса. А потому, что парням из U-17 дают полмильончика в месяц зарплату за протирание лавки. Можно долго говорить про шампанское, Кокорина, Мамаева, Аршавина, наши проблемы и так далее, но факт есть факт - паспорт решает все. А у обрусевших легионеров не решает. Зарплату им за это если и повышают, то на полушку. Оттого и стремятся к чему-то, хоть и за сборную России поиграть, если уж в свою не зовут. А нашим стремиться не за чем и некуда. Сборная условной Молдавии? Да зачем мне этот ваш спорт, мне и в ФНЛ за 300к хорошо.

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Cromathaar 14 июля 2016, 00:12

      Кому, скажи конкретно. Не в лимите дело, а в голове.

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > bomilazdeshnii 14 июля 2016, 01:13

      Дык не спорю. Но лимит - это и есть следствие головы, а не причина.

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