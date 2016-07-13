Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Радомле», «Локомотив» сыграл вничью с «Лорьяном»

Тульский «Арсенал» в контрольном поединке нанес поражения словенскому «Радомле» благодаря голам Шевченко и Рыжкова. В другом матче «Локомотив» упустил победу над «Лорьяном». На гол Шкулетича на 62-й минуте встречи французы ответил точным выстрелом Фофаны за три минуты до конца основного времени второго тайма.

Товарищеские матчи

Радомле (Словения) – Арсенал (Россия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шевченко, 11; 0:2 – Рыжков, 72.

Лорьян (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Шкулетич, 62; 1:1 – Фофана, 87.