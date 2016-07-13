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    Шейдаев: «Хотел играть за границей, «Спартак» не рассматривал»

    Нападающий «Трабзонспора» Рамиль Шейдаев заявил, что не рассматривал вариант с переходом в «Спартак», хотя предложения от красно-белых поступало. Напомним, что по завершении прошедшего сезона истек срок действия соглашения 20-летнего игрока с «Зенитом», и он на правах свободного агента перебрался в турецкий клуб.

    «Честно говоря, возможность перехода в «Спартак» даже не рассматривал. Была цель – уехать именно за границу. Мой агент говорил, что есть предложение от «Спартака», но, повторюсь, в другие российские клубы идти не хотел. Кроме того, «Спартак» все же принципиальный соперник «Зенита», так что и это повлияло на ситуацию», – отметил Шейдаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2016 20:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 14 июля 2016, 15:00

      Правильно ,не зачем переходить в стан соперников .
      А так, в Трабзонспоре у него там конкурентов по его позиции ,будет мало .Один 33 летний Кардосо , а остальные француз Фатих и местные турки ,просто никакие ,не забивные нападающие. Если проявит себя в двух сезонах ,большим количеством забитых мячей, то на третьем переедет в какой- нибудь сильный европейский чемпионат.

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      Рейтинг: +201

      ajoq 13 июля 2016, 23:48

      Дзюбу это не остановило

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