Шейдаев: «Хотел играть за границей, «Спартак» не рассматривал»

Правильно ,не зачем переходить в стан соперников .
А так, в Трабзонспоре у него там конкурентов по его позиции ,будет мало .Один 33 летний Кардосо , а остальные француз Фатих и местные турки ,просто никакие ,не забивные нападающие. Если проявит себя в двух сезонах ,большим количеством забитых мячей, то на третьем переедет в какой- нибудь сильный европейский чемпионат.
Нападающий «Трабзонспора» Рамиль Шейдаев заявил, что не рассматривал вариант с переходом в «Спартак», хотя предложения от красно-белых поступало. Напомним, что по завершении прошедшего сезона истек срок действия соглашения 20-летнего игрока с «Зенитом», и он на правах свободного агента перебрался в турецкий клуб.
«Честно говоря, возможность перехода в «Спартак» даже не рассматривал. Была цель – уехать именно за границу. Мой агент говорил, что есть предложение от «Спартака», но, повторюсь, в другие российские клубы идти не хотел. Кроме того, «Спартак» все же принципиальный соперник «Зенита», так что и это повлияло на ситуацию», – отметил Шейдаев.