Игнатьев: «Травмы и короткая скамейка помешали «Локомотиву» бороться за чемпионство в прошлом сезоне»

Смородская помешала ))))) Все еще смеюсь за локо, надо же такого президента поставить ))))
Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, чего не хватило железнодорожникам для борьбы за высокие места на финише минувшего чемпионата России. Кроме того, игрок высказал мнение о молодом нападающем красно-зеленых Рифате Жемалетдинове, отметив, что не стоит осуждать решение форварда перейти в «Рубин» в нынешнее трансферное окно.
– За пару месяцев до конца прошлого сезона вы сказали, что «Локо» должен выигрывать чемпионство. Чего не хватило?
– Да, мы действительно боролись за чемпионство. Но никто не думал об этом, не смотрел таблицу, не зацикливался. Просто делали свое дело. В какой-то момент мы выиграли три матча подряд. Вроде «Уфа», «Краснодар» и «Рубин». Но потом потеряли важные очки. Например, с Самарой вничью сыграли, с ЦСКА очки поделили. Обидно… То есть обыграли бы ЦСКА дома, и совсем бы другой расклад был. Чего не хватило? Наверное, короткая скамейка. Плюс много людей травмировались.
– Болельщики в перерыве последнего матча прошлого сезона с «Мордовией» кричали «молодежке»: «Вы пример для основы!» Не обидно?
– Раз так кричат, то, возможно, они и правы.
– Футболисты «Спартака» ходили на трибуну говорить с болельщиками сразу после матча. А игроки «Локо» нечасто подходят похлопать болельщикам. Почему?
– Иногда просто бывает настолько обидно и печально на душе, что хочется уйти в себя, никого не видеть и не общаться, абстрагироваться. Хотя, возможно, это неправильно. Потому что нужно подойти к болельщикам, извиниться. Надеюсь, в следующем сезоне все будет иначе.
– Вспомните самую жесткую выходку болельщиков?
– Все что было, то было. Не хочется никого обвинять.
– Рифат Жемалетдинов неожиданно стал одним из самых ярких молодых игроков в конце сезона. Сейчас он ушел в «Рубин», который предложил ему зарплату в разы большую, чем «Локо» по новому контракту. Деньги развращают российский футбол?
– Во-первых, нужно уважать выбор Рифата. Возможно, он посчитал, что ему здесь будет тяжелее конкурировать за место. Да, он здорово проявил себя в концовке чемпионата, забил два мяча. Я сам наблюдал за его игрой. Мне нравится, как он выступал. Он много тренировался, выкладывался. Ну а то, что он не остался в родном клубе и перешел в «Рубин», – это его выбор, его судьба. Только время покажет, ошибся он или нет.