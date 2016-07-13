Селезнев: «Кокорин и Мамаев? Какого-то криминала в их поступке я не вижу»

Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился мнением о ситуации с игроками сборной России Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которые во время отпуска в Монте-Карло за одну ночь потратили 250 тысяч евро на шампанское.

– Как на Украине восприняли ситуацию с игроками сборной России – Мамаевым и Кокориным?

– Во-первых, у них был отпуск. Это раз. Во-вторых, насколько я знаю, шампанское заказывали не они. Не понял, из-за чего весь этот сыр-бор. Они не пили, просто пришли провести время. Что здесь плохого? Конечно, Россия, как и Украина, выступила неудачно, но я какого-то криминала в их поступке не вижу. Что тут такого?

– Но их сослали в дубль…

– Это было не их шампанское, насколько я знаю, они не пили. А так, можно за любым подсмотреть и снять видео.