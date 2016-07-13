«Динамо» не имеет предложений по Денисову

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что московский клуб не имеет предложений от других команд по полузащитнику Игорю Денисову.

«Зенит?» Вообще ничего подобного. По крайней мере, он к нам точно не обращался. И сам Денисов не сообщал о чем-то таком. Ни мне, ни генеральному директору. Есть ли гарантии, что он останется в «Динамо»? Все зависит от его желания и от клубов, которые проявят к нему интерес. Пока у игрока есть желание остаться в «Динамо», а интереса к нему со стороны других клубов нет», – сказал Орещук.