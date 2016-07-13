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Витсель отказался от перехода в «Наполи»

13 июля 2016, 01:45
17

Хавбек «Зенита» Аксель Витсель, по всей вероятности, не будет выступать за «Наполи». Бельгийцу не удалось договориться с неаполитанцами об условиях личного контракта.

Сообщается, что 27-летнему игроку было предложено четырехлетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон, и зарплата 3,2 миллиона евро в год. Данные условия футболиста не устроили. Кроме того, «адзурри» не смогли достичь компромисса с полузащитником в вопросе распределения средств от медиа-прав на использование образа футболиста.

Отметим, что между «Зенитом» и «Наполи» трансфер был согласован. Итальянцы были готовы заплатить 22 миллиона евро плюс три миллиона бонусов. В число других претендентов на Витселя входят «Эвертон», «Ливерпуль» и «Челси».

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Витсель Аксель
Комментарии (17)
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XaXatyn
1468364805
После Зенита тяжело найти что то похожее по зп !
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Топс
1468376657
Зенит лохи
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sprint5
1468379716
больше болтовни чем дела
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bumer_moscow
1468381681
Зенит рассыпается.
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Garrincha58
1468388491
Челси?
Ответить
Garrincha58
1468389170
утка завтра скажут уже подписал а номер уже неделю назад выбрал
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Павел Амурский
1468391460
Опять сорвалось и будет дальше доить Зенит, не играя.
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iuda
1468394597
Бельгийскому пешеходу теперь трудновато бегать
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Даньчез
1468400751
думаю когда Мистер Лень будет наконец-то продан хоть за какие-то деньги, я напьюсь на радостях
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1468406262
Я ж говорил, "замануха", когда кф. упал, кажется, с 4,0 до 1.67. Кто ж поставит наоборот, когда вот-вот оно свершится...? Игры престол (зачеркнуто) буков)).
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