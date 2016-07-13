Витсель отказался от перехода в «Наполи»

Хавбек «Зенита» Аксель Витсель, по всей вероятности, не будет выступать за «Наполи». Бельгийцу не удалось договориться с неаполитанцами об условиях личного контракта.

Сообщается, что 27-летнему игроку было предложено четырехлетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон, и зарплата 3,2 миллиона евро в год. Данные условия футболиста не устроили. Кроме того, «адзурри» не смогли достичь компромисса с полузащитником в вопросе распределения средств от медиа-прав на использование образа футболиста.

Отметим, что между «Зенитом» и «Наполи» трансфер был согласован. Итальянцы были готовы заплатить 22 миллиона евро плюс три миллиона бонусов. В число других претендентов на Витселя входят «Эвертон», «Ливерпуль» и «Челси».