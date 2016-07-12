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    Озил – лучший игрок сборной Германии на Евро-2016

    Полузащитник сборной Германии Месут Озил получил звание лучшего игрока национальной команды на завершившемся чемпионате Европы во Франции. За 27-летнего игрока проголосовали 25,2% болельщиков бундестима. На второй позиции расположился защитник Джером Боатенг (23,1%), а почетное третье место досталось хавбеку Тони Кроосу (18,9%).

    В активе Озила на Евро-2016 один забитый мяч и одна голевая передача в шести поединках. Напомним, Германия добралась до полуфинальной стадии, где уступила хозяевам турнира сборной Франции (0:2).

    Источник: DFB

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    12.07.2016 22:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 13 июля 2016, 10:04

      Похуй мне на ваши минусы )))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 13 июля 2016, 06:27

      Бред. С какого хера то он? Невидимка этот.....

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > VReDNiY 13 июля 2016, 11:47

      Невидимка,это его работа.

      0
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