Озил – лучший игрок сборной Германии на Евро-2016

Полузащитник сборной Германии Месут Озил получил звание лучшего игрока национальной команды на завершившемся чемпионате Европы во Франции. За 27-летнего игрока проголосовали 25,2% болельщиков бундестима. На второй позиции расположился защитник Джером Боатенг (23,1%), а почетное третье место досталось хавбеку Тони Кроосу (18,9%).

В активе Озила на Евро-2016 один забитый мяч и одна голевая передача в шести поединках. Напомним, Германия добралась до полуфинальной стадии, где уступила хозяевам турнира сборной Франции (0:2).