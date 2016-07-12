«Милан» расторг контракт с Тассотти

«Милан» договорился о досрочном расторжении контракта с проведшим 37 лет в структуре клуба Мауро Тассотти. Сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон.

Тассотти выступал в составе «россонери» с 1980-го по 1997-й годы, записав в свой актив 583 поединка. По окончании карьеры игрока он тренировал молодежную команду (с 1997-го по 2001-й годы). С 2001-го года он являлся ассистентом главного тренера, а в январе 2014-го несколько дней руководил «Миланом» с приставкой и.о.