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    Хавбек «Чертаново» Рудковский присоединился к «Спартаку»

    Молодой хавбек «Чертаново» Егор Рудковский будет выступить за «Спартак».

    20-летний хавбек прибыл на просмотр в московский клуб и уже успел принять участие в контрольных матчах «Спартака-2».

    Как сообщает официальный сайт «Чертаново», команду также покинули Илья Камышев, перешедший в «Зенит», полузащитник Артур Мугинов, пополнивший ряды «Шинника», и форвард Роман Косянчук, который продолжит карьеру в московском «Торпедо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2016 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 12 июля 2016, 19:18

      ОДИННАДЦАТЬ ГОЛОВ, А МОГЛО БЫТЬ И БОЛЬШЕ

      В контрольной игре «Спартак-2» разгромил московский «Квазар» со счетом 11:1.

      «Спартак-2» — «Квазар» — 11:1 (5:0)

      Москва. Стадион «Спартак». 12.07.

      Судья: М. Матюнин (Москва).

      «Спартак-2»: Терешкин, К.Щербаков, Лихачёв, Лисинков (Паршивлюк, 46), Сокол, Гулиев (Мамин, 46), Самсонов (Полубояринов, 46), Пантелеев (Гулиев, 65), Рудковский, Бакаев (Синодзука, 34), Яковлев (Руденко, 46).

      Голы: 1:0 Рудковский (Пантелеев) (10). 2:0 Гулиев (11). 3:0 Яковлев (Рудковский) (23). 4:0 Рудковский (33). 5:0 Пантелеев (39, с пенальти — Яковлев). 5:1 Митрофанов (47). 6:1 Синодзука (Полубояринов) (48). 7:1 Синодзука (59). 8:1 Руденко (Полубояринов) (64). 9:1 Руденко (Паршивлюк) (69). 10:1 Синодзука (71). 11:1 Руденко (Рудковский) (75).

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Apocalypse 12 июля 2016, 19:19

      Уже отметился! 2+2

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 июля 2016, 16:02

      удачи!!

      -1
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 12 июля 2016, 12:06

      Ну что же, удачи ему!

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