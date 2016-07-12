Хавбек «Чертаново» Рудковский присоединился к «Спартаку»

ОДИННАДЦАТЬ ГОЛОВ, А МОГЛО БЫТЬ И БОЛЬШЕ
В контрольной игре «Спартак-2» разгромил московский «Квазар» со счетом 11:1.
«Спартак-2» — «Квазар» — 11:1 (5:0)
Москва. Стадион «Спартак». 12.07.
Судья: М. Матюнин (Москва).
«Спартак-2»: Терешкин, К.Щербаков, Лихачёв, Лисинков (Паршивлюк, 46), Сокол, Гулиев (Мамин, 46), Самсонов (Полубояринов, 46), Пантелеев (Гулиев, 65), Рудковский, Бакаев (Синодзука, 34), Яковлев (Руденко, 46).
Голы: 1:0 Рудковский (Пантелеев) (10). 2:0 Гулиев (11). 3:0 Яковлев (Рудковский) (23). 4:0 Рудковский (33). 5:0 Пантелеев (39, с пенальти — Яковлев). 5:1 Митрофанов (47). 6:1 Синодзука (Полубояринов) (48). 7:1 Синодзука (59). 8:1 Руденко (Полубояринов) (64). 9:1 Руденко (Паршивлюк) (69). 10:1 Синодзука (71). 11:1 Руденко (Рудковский) (75).
Молодой хавбек «Чертаново» Егор Рудковский будет выступить за «Спартак».
20-летний хавбек прибыл на просмотр в московский клуб и уже успел принять участие в контрольных матчах «Спартака-2».
Как сообщает официальный сайт «Чертаново», команду также покинули Илья Камышев, перешедший в «Зенит», полузащитник Артур Мугинов, пополнивший ряды «Шинника», и форвард Роман Косянчук, который продолжит карьеру в московском «Торпедо».