Хавбек «Чертаново» Рудковский присоединился к «Спартаку»

Молодой хавбек «Чертаново» Егор Рудковский будет выступить за «Спартак».

20-летний хавбек прибыл на просмотр в московский клуб и уже успел принять участие в контрольных матчах «Спартака-2».

Как сообщает официальный сайт «Чертаново», команду также покинули Илья Камышев, перешедший в «Зенит», полузащитник Артур Мугинов, пополнивший ряды «Шинника», и форвард Роман Косянчук, который продолжит карьеру в московском «Торпедо».