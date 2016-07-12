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    Куарежма: «Роналду – единственный футболист, которого я уважаю»

    Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал выступление лидера команды Криштиану Роналду на Евро-2016.

    «Для меня большая честь играть рядом с ним. Все португальцы должны гордиться, что у них есть Роналду. На самом деле, он отличный парень. Он потрясающий капитан и заслуживает своих достижений. Он всегда придает команде уверенность.

    Даже травма в финале не остановила Роналду, он все время поддерживал команду. Это единственный футболист, которого я уважаю», – заявил Куарежма.

    Источник: O Jogo

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    12.07.2016 00:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +997

      egrrr 15 июля 2016, 14:54

      напомнило:
      -я люблю господина ПЖ
      -а я господина ПЖ в 2 раза больше КУ
      тошнит от этого...ИМХО еще не факт что с Роналду на поле выиграли бы португалы...

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 12 июля 2016, 18:31

      Не думаю, что он так сказал, перевод неточный наверное. Ведь выходит "Я никого из сборной, кроме Роналду, не уважаю. "

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      Рейтинг: +26

      World_football 12 июля 2016, 10:53

      Эти два кутила

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 12 июля 2016, 08:07

      я думаю эти с*ки журналисты вырезают слова....

      1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 12 июля 2016, 06:52

      Т.е. всех остальных партнеров по сборной он не уважает?

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 12 июля 2016, 01:22

      скупой на респекты

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