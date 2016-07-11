Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петреску: «Приехали в Нальчик за тремя очками, но нас встретила очень боевая команда»

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску прокомментировал результат матча со «Спартаком» из Нальчика (0:0) в 1-м туре первенства ФНЛ.

    – Мы приехали в Нальчик за тремя очками. Очень рассчитывали начать сезон с победы. Но здесь нас встретила очень боевая команда, которая создала нам немало проблем, особенно, в первом тайме. После перерыва мы играли лучше, создали три хороших момента для взятия ворот. Возможно, ничья является и справедливым результатом, но у нас было чуть больше шансов на успех.

    – Как вы считаете, уровень ФНЛ повысился после 2010 года, когда вы тут в предыдущий раз работали?

    – По одной игре сложно сделать вывод. Могу лишь сказать по конкретному сопернику. Хозяева, как я отметил, действовали организованно, создавали нам проблемы. Да, они играли в прошлом сезоне на другом уровне, но не нужно забывать, что они целый год почти не проигрывали на своем поле. Это важный момент в плане психологии. Мне кажется, в Нальчике никому не будет легко из команд ФНЛ.

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2016 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 12 июля 2016, 11:59

      Петреску с тобой согласен Нальчик проиграл в прошлом сезоне дома 1 раз.
      Это Амкару в кубке 0-2 .Но все равно Кубань мне понравился тем более
      у них играют 3 бывших игрока Спартака Нальчика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 11 июля 2016, 23:16

      "стартовали" в новом сезоне...У людей по три очка...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11