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    Валуев: «Мы не можем удалить из сборной Кокорина и Мамаева»

    Известный боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

    «Петицию о роспуске сборной России подписали уже более 800 000 человек, они имеют на это полное право, но я не сторонник подобных действий, – отметил Валуев. – Хотя после выступления России на Евро я не нашел литературных слов для того, чтобы выразить эмоции. В петиции предлагают расформировать, но не говорят о том, что дальше… Мы не сможем набрать новую команду с ноля.

    Мне кажется, тренер должен быть нашим соотечественником, так как он будет заинтересован в конечном результате. Пока же нашей команде не хватает мастерства и настроя. Допустим, капитан сборной Германии Швайнштайгер опубликовал открытое письмо в Facebook, в котором извинился перед болельщиками, потому что даже полуфинал для немцев – поражение. Они максималисты, и это правильно.

    Мы не можем удалить из сборной Павла Мамаева и Александра Кокорина, пока не вырастим им достойную замену. Необходимо больше слушать тренера и бороться. Вот точный рецепт того, что необходимо сделать, чтобы футболисты начали играть лучше и не повторили такого результата на чемпионате мира в 2018 году.

    Необходимо запустить молодежь в обойму, привязать зарплаты и премиальные к успешному исходу игры, а также увезти игроков в лес, чтобы жены и дети их только по выходным навещали! Возможно, тогда им захочется работать на результат, на который не способен сытый и довольный спортсмен», – заявил Валуев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2016 20:46
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 12 июля 2016, 11:08

      бред

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2016, 10:34

      кстати Широкову предлагают тепленькое место в подмосковном департаменте а нет чтобы ребятишкам передавать свой опыт глядишь толк был бы

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2016, 10:32

      все спортсмены кое что добившиеся лезут в депутаты в политику в аналитику но никто не хочет работать всем им наплевать на спорт вот и поэтому там Мутко а в спорте должны работать люди которые сами все прошли вот где беда нашего футбола и спорта в целом

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2016, 10:30

      кто только не высказался о футболе лучше бы боксом занимался а то в молодости мозг отбили и он туда же

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Garrincha58 12 июля 2016, 13:47

      Невозможно отбить то, чего нет.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 12 июля 2016, 10:15

      Чем Валуев знаменит, кроме распиаренного внешнего вида? Корчит из себя Али или Тайсона. И ничего в футболе близко не понимает.

      2
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      Рейтинг: +44

      AlMann 12 июля 2016, 09:28

      Очень даже можем. У меня в соседнем дворе какие-то районные соревнования по минифутболу проходят - и то ребята интереснее играют, чем эта сбродная.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 июля 2016, 07:40

      Эх, удалить бы самого Валуева и всех его подельников из Думы и Правительства.

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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 12 июля 2016, 06:29

      Валуев ты как боксер ни какой был все бегал от кличко а типер вякаиш иуда ты мог только охранника бить на стоянке

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 июля 2016, 03:46

      Нет мы можем и не удалять конечно, но можем и удалить, я точно знаю что можем, не понимаю логики Валуева, очень просто , берем и удаляем и судом назначаем штраф в $2,000,000 и исключаем из клуба личным указом президента Росии и дисквалифицируем бессрочно за позор нашей страны, и не только его , всех кто играл с Уэльсом... А кто буде играть, да молодые ребята не играющие в топовых клубах ... и это будет лучше, намного лучше...

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 11 июля 2016, 23:34

      ....начать в любом случае надо с мудко!!!!!....потом поставить газзаева или семина и не мешать

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