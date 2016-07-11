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    «Трабзонспор» ведет переговоры с Шейдаевым

    Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев ведет переговоры с «Трабзонспором». Напомним, 20-летний форвард покинул стан сине-бело-голубых в начале июля в связи с истечением трудового соглашения.

    В прошедшем сезоне Шейдаев выступал за «Зенит-2», где в 13 матчах ФНЛ забил 10 голов, а также был арендован «Рубином».

    Источник: ТАСС

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    11.07.2016 17:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 11 июля 2016, 21:05

      Правильно его уровень уже не ФНЛ , стремиться надо дальше . За границей в высших лиге показать себя, пускай в средненькой команде . Побороться за место в основном составе ,и в итоге раскрыть свои бомбардирские способности . Зенит потом ,перекупит за миллионы.

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      Рейтинг: +82

      KELT88 11 июля 2016, 18:46

      Было бы не плохо

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 11 июля 2016, 18:28

      Интересно там было бы на него посмотреть, да и продолжение карьеры не плохое, желаю свершиться этому переходу)

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