«Трабзонспор» ведет переговоры с Шейдаевым

Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев ведет переговоры с «Трабзонспором». Напомним, 20-летний форвард покинул стан сине-бело-голубых в начале июля в связи с истечением трудового соглашения.

В прошедшем сезоне Шейдаев выступал за «Зенит-2», где в 13 матчах ФНЛ забил 10 голов, а также был арендован «Рубином».