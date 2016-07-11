Слуцкий: «ЦСКА и «Монако» не против перехода Траоре»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не против перехода в московский клуб на правах аренды нападающего «Монако» Ласина Траоре. Напомним, в товарищеском матче против «Уфы» ивуарийский форвард уже успел отметиться голом за красно-синих.

«Вы следите за объявлениями на сайте. Я не знаю, улажены ли нюансы, но ЦСКА и «Монако» не против перехода. Он другого формата, чем Ахмед Муса, но очень похож на Аарона Оланаре. Мы не должны что-то перестраивать под Траоре», – сказал Слуцкий.