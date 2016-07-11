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«Динамо» откроет сезон в ФНЛ матчем с «Тюменью»

11 июля 2016, 18:50
6

Сегодня московское «Динамо» впервые в истории проведет матч в ФНЛ. Первым соперником бело-голубых на пути возвращения в РФПЛ станет крепкая «Тюмень», которая в прошлом сезоне приятно удивила всех и заняла в турнирной таблице восьмое место.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Тюмень». Начало игры в 19:30 мск. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Динамо Тюмень
Комментарии (6)
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AleksandrTwo
1468238813
Вперед Тюмень!!!
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FanatSerj
1468240666
А у ФНЛ есть свои преимущества, сезон рано начинается ))
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nik33
1468242498
как то кстати один из тренеров заявил: Фнл-это то место где как бы поправляют своё здоровье выбывшие из премьер-лиги команды.Вот и до Московского Динамо очередь дошла.
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ФК Зенит всея Руси
1468244860
Ну чё, динамики -- С ПОЧИНОМ !!! Первый, но далеко не последний! ----- Удачи, благородная Тюмень! Чпокни лузеров.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468254339
Ничейку сгоняют и это будет хорошо.
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fakel-vrn
1468255536
поздравляю воронежский факел !
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