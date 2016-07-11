«Динамо» откроет сезон в ФНЛ матчем с «Тюменью»

Сегодня московское «Динамо» впервые в истории проведет матч в ФНЛ. Первым соперником бело-голубых на пути возвращения в РФПЛ станет крепкая «Тюмень», которая в прошлом сезоне приятно удивила всех и заняла в турнирной таблице восьмое место.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Тюмень». Начало игры в 19:30 мск. Не пропустите!