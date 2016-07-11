Булыкин: «У Франции не получилось сломить Португалию»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что в финальном матче Евро-2016 сборной Франции не удалось сломить Португалию, которая осталась в начале встречи без своего лидера – Криштиану Роналду.

«Что вчера произошло? Был финал Евро, в котором шансы у обеих команды были 50 на 50. До этого сборная Франции неплохо смотрелась, но в финале у них не получилось сломить Португалию – даже без Криштиану Роналду.

Что касается самого Роналду, то этот сезон для него сложился просто великолепно – он выиграл Лигу чемпионов, взял Евро со сборной Португалии. Наверное, это его сказка, учитывая, что до этого Португалия никогда не выигрывала чемпионаты Европы и на нее особо никто не ставил», – сказал Булыкин.

Сборная Португалии обыграла Францию в финале Евро-2016 в дополнительное время со счетом 1:0.