Пайе не хотел травмировать Роналду

Нападающий сборной Франции Димитри Пайе заявил, что не планировал нанести травму капитану сборной Португалии Криштиану Роналду в финальной встрече Евро-2016. Напомним, что после столкновения с французом на 8-й минуте матча 31-летний футболист «Реала» получил травму колена и был заменен на 25-й минуте.

«Это был обычный игровой эпизод, вот и все. Я вернул себе мяч и не собирался травмировать соперника. Не в моем характере исполнять роль плохого парня на поле. В этом не стоит сомневаться», – заявил Пайе.

Сборная Португалии обыграла Францию в финале Евро-2016 в дополнительное время со счетом 1:0.