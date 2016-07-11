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    Пайе не хотел травмировать Роналду

    Нападающий сборной Франции Димитри Пайе заявил, что не планировал нанести травму капитану сборной Португалии Криштиану Роналду в финальной встрече Евро-2016. Напомним, что после столкновения с французом на 8-й минуте матча 31-летний футболист «Реала» получил травму колена и был заменен на 25-й минуте.

    «Это был обычный игровой эпизод, вот и все. Я вернул себе мяч и не собирался травмировать соперника. Не в моем характере исполнять роль плохого парня на поле. В этом не стоит сомневаться», – заявил Пайе.

    Сборная Португалии обыграла Францию в финале Евро-2016 в дополнительное время со счетом 1:0.

    Источник: Goal.com

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    11.07.2016 10:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июля 2016, 19:38

      еслиб Пайе не травмировал кристину.... то сейчас бы франция праздновала свое чемпионство)

      1
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 11 июля 2016, 15:56

      Ога, мы тут все святые и невиновные ;)

      Только полный придурок заявил бы в интервью на весь мир: "Да, я умышленно хотел нанести травму".

      P.S. Кстати, есть подтверждение что комментаторы наши заявили в эфире, что услышали от своих коллег якобы в трансляцию не попал эпизод, где ранее Роналду уже били в это колено?

      1
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 11 июля 2016, 12:21

      или даже ПайеТ

      -1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 11 июля 2016, 12:04

      очень рад что проиграл из за этого

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июля 2016, 11:44

      Сейчас не столь важно, умышленно ли выбивали лидера соперников французы, нет ли. Важнее понять, что по факту любая гадость, которую выплескиваешь, на которую идешь, рано или поздно вернется к тебе с обратным эффектом и в любых проявлениях. Чаще, когда ты уже забыл о своих "делишках". Реже, как сейчас, сразу (тут и проклятья в сетях и сам факт домашнего проигрыша менее классной по сути команде).

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 11 июля 2016, 11:37

      Мы тебе конечно верим

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 июля 2016, 11:27

      Я тоже не хотел сегодня на работу,но надо...

      2
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 11 июля 2016, 11:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Араб еб...й.

      -7
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