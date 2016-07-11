Нани: «Португалия стала более сплоченной на Евро»

Нападающий сборной Португалии Нани отметил единство команды, которое проявилось во время проведения Евро-2016, что и позволило одержать победу в турнире.

«Португалии всегда хватало класса, но иногда мы были недостаточно едины. Последний месяц показал, что сборная стала более сплоченной, мы все поддерживали друг друга. Чемпионство – это незабываемый момент. Только на следующий день после финала мы по-настоящему понимаем, что стали чемпионами Европы», – сказал Нани Sport TV.

В финале Евро-2016 сборная Португалии обыграла Францию в дополнительное время со счетом 1:0.