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    Анри раскритиковал новый формат Евро-2016

    Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри выступил с критикой нового формата Евро-2016 после завершения турнира. Напомним, в финальном матче сборная Франции уступила Португалии в дополнительное время (0:1).

    «Когда третья команда получает возможность выйти в плей-офф, то все понимают, что для этого будет достаточно трижды сыграть вничью. Я приветствую победу Албании над Румынией и то, что показала нам Исландия, но в целом новый формат, думаю, погубил групповую стадию турнира», – считает Анри.

    Сборная Португалии вышла в плей-офф с третьего места в группе, сыграв вничью с Австрией, Исландией и Венгрией.

    Источник: BBC

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    11.07.2016 07:05
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 11 июля 2016, 22:02

      А Франция то с кем играла???)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 июля 2016, 09:30

      Вот нытики! Начали искать оправдания!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 11 июля 2016, 09:24

      Зато при таком формате в последнем туре группового этапа снижается количество проходных матчей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 11 июля 2016, 07:15

      Пусть свое мнение Анри подальше засунет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 11 июля 2016, 07:13

      Да нормально, так бы домой португальцы уехали и все. Но на ЧМ в 18 году, надо сделать что бы и с 4 места выходили, специально для сборной России

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33

      Ibroahim > Ден 781 11 июля 2016, 09:30

      не поможет )))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      guron88 > Ibroahim 11 июля 2016, 10:27

      ...так как мы займём пятое .

      1
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