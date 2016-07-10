Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «Роналду – это не только сила, но и слабость Португалии»

Бышовец: «Роналду – это не только сила, но и слабость Португалии»

10 июля 2016, 16:47
4

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что сборная Франции одержит победу над командой Португалии в финале чемпионата Европы.

«После полуфинального матча, в котором Франция обыграла Германию со счетом 2:0, нас будет сложно чем-то удивить. В финале соотношение сил Португалии и Франции примерно одинаковое, но количество индивидуальных игроков и организация игры делают французов фаворитами чемпионата Европы.

Я с начала турнира говорил о том, что Франция станет чемпионом. Победа там, где больше воли, поэтому французы имеют все шансы выиграть финал. Антуан Гризманн – главная звезда этого чемпионата. Он обладает качествами, которые помогают ему забивать и которые не способны распознать соперники на поле. Антуан появляется именно в том месте, где нужно завершать или ассистировать. Можно сказать, что финал – это игра одного против трех, потому что Роналду встретится с Гризманном, Пайе и Погба. Но Криштиану – это не только сила, но и слабость Португалии, потому что в команде отсутствует разнообразие в атаке. В целом игра французов более организованная, в ней прослеживается четкая структура, которую дополняют эти яркие игроки.

Проигрыш Португалии вряд ли спровоцирует слезы Криштиану Роналду, потому что сейчас он повзрослел. Да и серебряные медали – это приятная случайность, которая должна была свалиться не на голову Роналду и его сборной. В любом случае поздравляю их с выходом в финал», – сказал Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Португалия Франция Роналду Криштиану Бышовец Анатолий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
roman230582
1468159930
Не так давно даже России удавалось поставить на место португалов с Роналду, французы должны побеждать их сегодня
Ответить
cska-62
1468160795
Так почему присутствие одного из лучших игроков мира в команде - "слабость"? Или будем тупо нести херню о том, например, что Месси в "Барселоне" - "это не только сила, но и слабость..." Вообще без аргументации! Или интервью Бышовца неверно процитировано, или он уже не в своём уме... Сборная Португалии при всех её достоинствах и недостатках не выстроена под игру Роналду... Да, играют они неровно, часто - невыразительно, но иметь такую "козырную карту", как Роналду, способную сделать результат из ничего, выгодно любой сборной...
Ответить
ЦСКА 2015-2016
1468168749
ты сначала своих игроков обсуждай.РОНАЛДУ хоть слабей игрок но он играет лучше чем любых РУССКИХ .
Ответить
koli4ka
1468176443
старичёк. лез бы ты уже на печку и не давал бы маразматических комментов
Ответить
Главные новости
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
4
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
3
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+