Бышовец: «Роналду – это не только сила, но и слабость Португалии»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что сборная Франции одержит победу над командой Португалии в финале чемпионата Европы.

«После полуфинального матча, в котором Франция обыграла Германию со счетом 2:0, нас будет сложно чем-то удивить. В финале соотношение сил Португалии и Франции примерно одинаковое, но количество индивидуальных игроков и организация игры делают французов фаворитами чемпионата Европы.

Я с начала турнира говорил о том, что Франция станет чемпионом. Победа там, где больше воли, поэтому французы имеют все шансы выиграть финал. Антуан Гризманн – главная звезда этого чемпионата. Он обладает качествами, которые помогают ему забивать и которые не способны распознать соперники на поле. Антуан появляется именно в том месте, где нужно завершать или ассистировать. Можно сказать, что финал – это игра одного против трех, потому что Роналду встретится с Гризманном, Пайе и Погба. Но Криштиану – это не только сила, но и слабость Португалии, потому что в команде отсутствует разнообразие в атаке. В целом игра французов более организованная, в ней прослеживается четкая структура, которую дополняют эти яркие игроки.

Проигрыш Португалии вряд ли спровоцирует слезы Криштиану Роналду, потому что сейчас он повзрослел. Да и серебряные медали – это приятная случайность, которая должна была свалиться не на голову Роналду и его сборной. В любом случае поздравляю их с выходом в финал», – сказал Бышовец.