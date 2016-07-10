Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец: «Роналду – это не только сила, но и слабость Португалии»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что сборная Франции одержит победу над командой Португалии в финале чемпионата Европы.

    «После полуфинального матча, в котором Франция обыграла Германию со счетом 2:0, нас будет сложно чем-то удивить. В финале соотношение сил Португалии и Франции примерно одинаковое, но количество индивидуальных игроков и организация игры делают французов фаворитами чемпионата Европы.

    Я с начала турнира говорил о том, что Франция станет чемпионом. Победа там, где больше воли, поэтому французы имеют все шансы выиграть финал. Антуан Гризманн – главная звезда этого чемпионата. Он обладает качествами, которые помогают ему забивать и которые не способны распознать соперники на поле. Антуан появляется именно в том месте, где нужно завершать или ассистировать. Можно сказать, что финал – это игра одного против трех, потому что Роналду встретится с Гризманном, Пайе и Погба. Но Криштиану – это не только сила, но и слабость Португалии, потому что в команде отсутствует разнообразие в атаке. В целом игра французов более организованная, в ней прослеживается четкая структура, которую дополняют эти яркие игроки.

    Проигрыш Португалии вряд ли спровоцирует слезы Криштиану Роналду, потому что сейчас он повзрослел. Да и серебряные медали – это приятная случайность, которая должна была свалиться не на голову Роналду и его сборной. В любом случае поздравляю их с выходом в финал», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2016 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 июля 2016, 21:47

      старичёк. лез бы ты уже на печку и не давал бы маразматических комментов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 10 июля 2016, 19:39

      ты сначала своих игроков обсуждай.РОНАЛДУ хоть слабей игрок но он играет лучше чем любых РУССКИХ .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 июля 2016, 17:26

      Так почему присутствие одного из лучших игроков мира в команде - "слабость"? Или будем тупо нести херню о том, например, что Месси в "Барселоне" - "это не только сила, но и слабость..." Вообще без аргументации!
      Или интервью Бышовца неверно процитировано, или он уже не в своём уме... Сборная Португалии при всех её достоинствах и недостатках не выстроена под игру Роналду... Да, играют они неровно, часто - невыразительно, но иметь такую "козырную карту", как Роналду, способную сделать результат из ничего, выгодно любой сборной...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 июля 2016, 17:12

      Не так давно даже России удавалось поставить на место португалов с Роналду, французы должны побеждать их сегодня

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11