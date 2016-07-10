Гусев: «Гризманн получит «Золотой мяч», если Франция выиграет Евро»

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы между командами Португалии и Франции.

«Из всех чемпионатов Европы, которые приходилось смотреть, этот турнир один из самых незрелищных. Вообще сейчас футбол двигается в таком направлении: в первую очередь команды думают об обороне. А болельщики, понятно, хотят, чтобы было больше голов и опасных моментов.

В финале ожидаю увидеть закрытый футбол, рисковать никто не будет, поскольку цена ошибки очень высока. Так что много голов вряд ли будет. Обе команды будут думать в первую очередь о том, чтобы сыграть на ноль. Скорее всего, вообще будет серия пенальти. А победит сегодня Франция. На бумаге они фавориты, так многие думают. Однако и Португалия в финале оказалась неслучайно – в жизни все закономерно.

Антуан Гризманн главная звезда этого Евро. Он забивает и выглядит лучше на фоне остальных игроков. Но если Криштиану Роналду принесет победу Португалии, то лучшим на турнире станет именно он и по итогам сезона получит «Золотой мяч». Криштиану из года в год доказывает, что он лучший в мире. Гризманн не такой яркий, индивидуально сильный. Но если Франция победит, то он, вероятно, получит «Золотой мяч», – сказал Гусев.

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