Семин: «От финала жду хорошей игры и интересного футбола. Мой фаворит – Франция»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал о своих ожиданиях от финального матча Евро-2016 между сборными Португалии и Франции, который начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

«От финала я жду хорошей игры и интересного футбола, тем более обе команды обладают техничными и атакующими игроками. Хотелось бы увидеть настоящий футбольный праздник. Не считаю этот чемпионат скупым на события. Каждый Евро зрелищный – все время заполнены трибуны, команды показывают боевой настрой, все игроки демонстрируют хорошие физические кондиции. Каждый чемпионат – это новое направление в футболе.

Результат определят футболисты на поле, но мой фаворит – Франция. Они играют дома, их поддерживают зрители. Про португальцев могу сказать, что они имеют на один день больше отдыха», – отметил Семин.