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    Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Сараево»

    Московский «Спартак» на австрийском сборе провел спарринг с боснийским «Сараево». Матч завершился победой красно-белых, один из голов забил Квинси Промес в начале второго тайма. В конце поединка отличился Кутепов.

    Напомним, «Спартак» начнет сезон 28 июля матчем 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Своего соперника красно-белые узнают 15 июля.

    Товарищеский матч

    «Спартак» М (Россия) – «Сараево» (Босния) – 2:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Промес, 53; 2:0 – Кутепов, 89.

    Спартак: Песьяков (Кутепов, 46), Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ромуло, Глушаков, Ананидзе (Зобнин, 73), Попов (Зуев, 68), Промес, Зе Луиш (Мелкадзе, 68).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2016 19:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 10 июля 2016, 01:34

      вот они чемпионы России 2016-2017 так держать красавцы!!!

      2
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      Рейтинг: +319

      семенчик 9 июля 2016, 22:14

      Кутепова в сборную и в защите и в нападение и в воротах, молодец!!!

      4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 июля 2016, 21:15

      это что ж второй гол вратарь шо ли забил, прошу поясненимй...

      0
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      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > koli4ka 9 июля 2016, 21:43

      два купетовых в составе

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > spartak_88 10 июля 2016, 02:23

      Не знала, что их двое, близнецы что-ли?

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > арейская 10 июля 2016, 19:43

      ага как две березы)) одно лицо

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > spartak_88 11 июля 2016, 02:55

      Ага, ну теперь понятно. Хотя хочу заметить, не все близняшки на первых ролях, у Комбаровых Кирюха, у Миранчуков Антоха, у Берез Лёха довольствуются тенью своих братьев, а ведь Лёха ничуть не хуже Васи, будь у него другое амплуа, и он бы, пусть и не блистал, но был заметной фигурой на поле,но когда там Игнаш, ловить нечего

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      Рейтинг: +523

      Грыззь 9 июля 2016, 21:13

      Удачи любимой Команде!

      1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 9 июля 2016, 20:59

      Молодцы так держать!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 9 июля 2016, 20:34

      Кутепов Песьякова заменил? в воротах стоял, так еще и гол забил))))))

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > mgordeev 9 июля 2016, 20:42

      Состав прочитай...кутеповых 2 штуки в наличии

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      Рейтинг: +114

      werty > алекс88 9 июля 2016, 21:20

      Ребров заменил Песьякова

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      Рейтинг: +114

      werty > mgordeev 9 июля 2016, 21:22

      Кутепов решил по-любому в основной состав пролезть))))

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      Рейтинг: +206

      Спартачище 9 июля 2016, 20:03

      ВООБЩЕ ТО 2:0 ;)

      3
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