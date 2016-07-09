Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кришито попал в сферу интересов «Бешикташа»

    По информации HT Spor, защитник «Зенита» Доменико Кришито попал в сферу интересов «Бешикташа». Турецкий клуб рассматривает итальянца в качестве укрепления левого фланга обороны.

    Напомним, действующее соглашение 29-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до середины 2018 года. Сам Кришито ранее заявил, что намерен продолжить свои выступления исключительно в Серии А в случае ухода из петербургского клуба.

    В минувшем сезоне защитник принял участие в 23 встречах чемпионата России, отметившись одним забитым мячом и заработав пять желтых карточек.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2016 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 9 июля 2016, 19:50

      смешались все- люди... кони..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 19:23

      Продавайте Всё!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11