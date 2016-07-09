Гвардиола: «Моуринью – это не проблема»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал то обстоятельство, что в АПЛ ему вновь предстоит соперничать с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Не вижу в этом проблемы. Он хочет побеждать, я хочу побеждать, мы довольно хорошо знаем друг друга с того времени, когда я работал в «Барселоне». Хорошо, что в АПЛ есть топ-тренеры, потому что такое соперничество позволяет мне расти.

Это выводит меня на новый уровень, конкуренция заставляет выигрывать большие турниры – такие, как Лига чемпионов. В таких условиях становится ясно, настолько ли ты хорош, чтобы работать в командах вроде «Барселоны», «Реала», «Баварии» или «Манчестер Сити». Но здесь я только начинаю», – сказал Гвардиола.