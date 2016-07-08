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  • Ледли: «Португалия забила два дерьмовых гола, Роналду почти ничего не сделал в этом матче»

Ледли: «Португалия забила два дерьмовых гола, Роналду почти ничего не сделал в этом матче»

8 июля 2016, 19:45
23

Полузащитник сборной Уэльса Джо Ледли прокомментировал игру нападающего команды Португалии Криштиану Роналду в полуфинальном матче Евро-2016.

«Роналду из тех футболистов, которые только мешают. Его и сравнивать нельзя с Бэйлом, который все время в игре, все время на мяче, всегда горит желанием, обводит, пытается сделать что-то.

Португалия забила два дерьмовых гола. Удар Роналду перед вторым мячом был бесполезен. Что касается его гола головой, то парень показал, что умеет прыгать, но в остальном он не сделал ничего в этой игре», – сказал Ледли.

Источник: ESPN
Чемпионат Европы Португалия Уэльс Роналду Криштиану Бэйл Гарет Ледли Джо
Комментарии (23)
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андрей андреев
1467997238
Да вы уже задолбали,"дерьмовые голы","мы говно","мочить в сортире"-идите,блин ,Л,Н,Толстого читайте.
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SPARTAK-ARMANi
1467997288
Заткнись Лошара . поэтому он в финале а ты в жопе и комменты тупые раздоешь.
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Kosmotoga
1467997860
просто чуваку обидно что его команду напроч закрыли и обыграли.Только удары издали бэйла и всё.Уэльс по делу слабей.Не люблю португальцев но обьективности это не отменяет португалия обыграла уэльс уверенно.
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84aivengo
1467999791
я согласен с ним... этот пи..р криштина уже надоел
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Kybik-Pybik
1468000412
Вот это правильно!!! лучше не забивать дерьмовых голов, чем выйти в финал ЧЕ! Продолжай так же!
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Muhametshin
1468001625
Кристина очень хорошо может только в одно место долбиться, а лучшие футболисты которые действительно в футбол играют это немцы и с этим не поспоришь.
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Garrincha58
1468001965
Ледли вы дудачок вас поимели как хотели вот и все а Рони сделал свое дело в отличие от тупо бегавшего и бьющего Бейла мне это напоминает нашего ББББ
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Krestnikov25
1468003369
Ура, срач глоров Реала против глоров Реала, как это мило
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ЖОРРО
1468009196
Это всё от зависти...
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ЖОРРО
1468009459
"Роналду из тех футболистов, которые только мешают."...всё правильно,только концовка вот такая "...на поле показать свою лучшею игру,этого не получается,ведь Криштиану играет шикарно,с ним невозможно мне сравниться...он мешает мне себя показать,на фоне него я...." и тд))ахахха
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