Ледли: «Португалия забила два дерьмовых гола, Роналду почти ничего не сделал в этом матче»

Полузащитник сборной Уэльса Джо Ледли прокомментировал игру нападающего команды Португалии Криштиану Роналду в полуфинальном матче Евро-2016.

«Роналду из тех футболистов, которые только мешают. Его и сравнивать нельзя с Бэйлом, который все время в игре, все время на мяче, всегда горит желанием, обводит, пытается сделать что-то.

Португалия забила два дерьмовых гола. Удар Роналду перед вторым мячом был бесполезен. Что касается его гола головой, то парень показал, что умеет прыгать, но в остальном он не сделал ничего в этой игре», – сказал Ледли.