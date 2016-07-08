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    На вечеринке в Монте-Карло Мамаев поцеловал бутылку шампанского

    В Интернет попал еще один видеоролик с эпизодом вечеринки в Монте-Карло, в которой участвовали игроки сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин.

    В ролике видно, как бармен держит в руках большую бутылку шампанского, а Мамаев целует ее.

    Напомним, Кокорин уже принес извинения за свое поведение на вечеринке, подчеркнув при этом, что он и его партнер по сборной не заказывали это шампанское и не просили включить российский гимн.

    Мамаев этот инцидент пока никак не комментировал.

    Источник: Life

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    08.07.2016 19:08
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    Комментарии63
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      Рейтинг: -5

      Егориус 9 июля 2016, 17:31

      только тусить и способны

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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 9 июля 2016, 16:04

      больше ничего не целовал он.может кому то в зад подглядывал еще.

      0
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      Рейтинг: +81

      Freeman84 9 июля 2016, 14:04

      Мне почему-то все больше кажется, что эта шумиха в Монтекарло раздувается специально, чтобы люди меньше думали про мудко и пр. чинуш. Да, позорники не должны были так светиться в дорогущем заведении, но есть те, чья вина в провале сборной посерьезнее, у которых, вероятнее всего, в оффшорах лежат 7-значные суммы в у.е. но в этой стране принято молчать. Почему нет подписей за отставку мудко и фрс!? Скажу заранее, даже если и будут, то этот сайт заблокирует Роскомнадзор. Такая у нас страна.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 июля 2016, 09:19

      Сейчас будут козлить Мамая,пока не извинился.

      -2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > андрей андреев 9 июля 2016, 10:24

      ....дрююююня, бог с тобой!!!! та що ты кажешь???...як же ш можно козлить козла???...козлить можно хорошего чиловика!!!!....гарного хлопца по твоему!!!...а козлу можно токма пояснить еще раз, що вин козел!!!!...смекаешь???...разумиишь???

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 9 июля 2016, 11:00

      Александр Викторович,не кажутся ли вам,что этот эпизод с попойкой появляется в прессе всегда,как только начинаются разговоры о снятии Мутко.Я вам точно скажу,в сборной будет новый тренер,новые игроки,а чиновники останутся.И будут рубить как и раньше.Если шухер,найдут новых козлов отпущения,они умеют.И 99% людей при такой зарплате,вели бы себя так же(тем более,половина брехня).А мозгов у них нет,потому что в школе не учились,а в футбол играли.Но жаба ,конечно душит,надо давно прогрессивный налог вводить.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > андрей андреев 9 июля 2016, 11:44

      ....дрюнь, ну дык я и не сомневаюсь, что при гниении с головы, у нас всегда хвост рубят!!!!....в данном конкретном случае, если заметил конечно, народ ругает всех и вся....и правильно делает!!!!...сколько лет прошло с тех пор, как мы ругали только руководство, что то поменялось???...кошмарить надо всех, все должны получить свою порцию говна (П.Мамаев. Инстаграмм)....нужно менять сознание всей общественности в том числе и через соц сети....вряд ли что то поменяется....ну, хотя бы сознание иных....и главное: что бы все знали, что любая инфа может вылезти про любого на обсуждение электората, и тогда этому любому придется хлебнуть каловых масс из половничка....простой тебе пример: про выпускников фсбшников и их гелики...разве ж раньше они так не ездили на выпусках???? ездили...и еще как!!!....но, знали мы об этом раньше?

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 9 июля 2016, 12:07

      Согласен.Но это "просто" информация.А "настоящую"информацию большинство берет из 1канала.А настоящая инфа(напр.о оффшорах)никому не интересна.Хотя это бомба.Во всех странах ведут расследования.А ц нас"-на скрипка заработал".)))2млрд$ на скрипках.Но,говорить надо."Из искры возгорится пламя"(В.И.Ленин)

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 9 июля 2016, 08:36

      Да всё бы ничего, но то что они под гимн России там чудили - вот что возмутительно!

      3
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 9 июля 2016, 06:03

      Может он с пьяна подумал что это кубок Европы

      6
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Ден 781 9 июля 2016, 10:25

      ....хороший вариант!!!...по накурке то, че нет???

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 9 июля 2016, 03:02

      Слишком много внимания этим говнюкам.

      4
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      Рейтинг: -79

      Exotoxin 9 июля 2016, 01:44

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      Пьет он, а не целует. Его не оправдываю, но шампусик за такие бабки пил бы так-же каждый из вас. Но признайте что завидуете? Ктож вам виноват, что вы не футболист а хуй в говне. Я работаю, грубо говоря никем. Но я единственный кто может делать эти детали. Мне платят соответственно. Даже у меня бывают ошибки в микрон, которые могут быть фатальными, относительно ЖИЗНИ людей... И от них зависит жизнь людей на высоте 400 км. Но их проверяют перед отправлением, почему меня не выгоняют с работы за ошибку? Почему хирурга не сажают в тюрьму при неудачной операции? Я уверяю вас.. Говорю за себя. Я получаю очень большие деньги, только потому, что больше никто не умеет делать эти двигателя.

      -11
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Exotoxin 9 июля 2016, 02:22

      Я не хуй в говне, а человек другой профессии. А то, что ты единственный, не дает тебе права получать большие деньги, также и футболистам. Должен быть везде такой потолок зарплат, при котором бюджет страны рационально распределялся бы по различным сферам нашей жизни. С ростом экономики ограничение бы уменьшалось.

      7
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      Рейтинг: -79

      Exotoxin > rm4612 9 июля 2016, 02:51

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      Даёт мне право получать такие деньги. Больше просто некому. Приходи, собери жрд. Да хрен там. Вы только завидовать и умеете. Вы бедные, а вокруг богатые. Кто мешал идти работать по профессии: Учиться?

      -7
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      ...
      Рейтинг: -79

      Exotoxin > rm4612 9 июля 2016, 02:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Приходи и составь мне конкуренцию, я поделю с тобою свою зарплату. Что ты знаешь о жидкостных ракетных двигателях?

      -7
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      Рейтинг: -79

      Exotoxin > rm4612 9 июля 2016, 02:56

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      Так вот и не пизди, раз не учился. Я получаю сотни, ты десятки, они миллионы. И в том, что ты говно, виноват ТОЛЬКО ТЫ

      -11
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      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > Exotoxin 9 июля 2016, 08:33

      ты считаешь кокоша и мамай футболисты?ты получаешь за сделанную работу деньги,за результат.им же платят(кокоше в особенности) завышенные зарплаты,причём госкорпорации платят.тобишь они жируют за чужой счёт.плати им по 25-20 т.р. так никто и слова не сказал,пусть они хоть всему монте-карло в жопу дадут.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Exotoxin 9 июля 2016, 09:14

      Насчёт незаменимых хорошо придумали в Европе-до75% налог.А насчёт учёбы можно было говорить при СССР,когда образование было бесплатным.А насчет-бедный,сам дурак,это уже было.В 17 буржуи долго удивлялись,почему их режут,а жен насилуют.

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      Рейтинг: -79

      Exotoxin 9 июля 2016, 01:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль не под 7-40, я бы больше смеялся

      -8
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Exotoxin 9 июля 2016, 10:31

      .....жаль, что с таким чмырем можно только переписаться!!!!...хотя, если ты не чмырь, скинь ка телефончик в личку....я тебе быстро все разъясню и про жижкостные двигуны, и про то, как косм корабли бороздят....ты - диванное чмо!!!! докажи, что это не так!!!!

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      Рейтинг: +2250

      kvm 9 июля 2016, 00:26

      кокорин ревнует...

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