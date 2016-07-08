На вечеринке в Монте-Карло Мамаев поцеловал бутылку шампанского

В Интернет попал еще один видеоролик с эпизодом вечеринки в Монте-Карло, в которой участвовали игроки сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин.

В ролике видно, как бармен держит в руках большую бутылку шампанского, а Мамаев целует ее.

Напомним, Кокорин уже принес извинения за свое поведение на вечеринке, подчеркнув при этом, что он и его партнер по сборной не заказывали это шампанское и не просили включить российский гимн.

Мамаев этот инцидент пока никак не комментировал.