Траоре может продолжить карьеру в ЦСКА

Нападающий «Монако» Ласина Траоре в ближайшем будущем может стать игроком ЦСКА, заявил агент 25-летнего футболиста Дмитрий Селюк.

«Пока Траоре находится во Франции, все переговоры веду я. Но все идет к тому, что завтра-послезавтра все решится, и он реально перейдет в ЦСКА.

Я с огромнейшим уважением отношусь к футбольному клубу ЦСКА, непосредственно к Гинеру и Слуцкому. В ЦСКА полностью выстроена административная структура, поэтому это очень хороший клуб, в который многие футболисты с удовольствием придут играть. С этой точки зрения я не вижу каких-то препятствий для Траоре» – сказал Селюк.

Траоре известен в России по выступлениям за «Анжи» и «Кубань». В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 встречах во всех турнирах, записав в свой актив 10 голов.