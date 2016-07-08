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    Слуцкий: «Убрал бы лимит на легионеров в РФПЛ и сделал бы потолок зарплат для россиян»

    Экс-главный тренер сборной России и тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о вещах, которые хотел бы изменить в российском футболе.

    – Если бы вам дали возможность поменять три вещи в российском футболе, что бы это было?

    – Первое – убрал бы лимит на легионеров.

    Второе – сделал бы потолок зарплат для российских футболистов. Два потолка: до 23 лет и старше 23 лет. Старше 23 лет – условно 1 миллион евро в год. Хочешь получать больше – езжай в Англию, Испанию, Италию. В конкурентную среду, где у тебя нет паспорта, где надо работать каждый день, где на 40 процентов не прокатит, а только на 100. До 23 лет – зарплата еще ниже.

    – Насколько я знаю, ваша зарплата в ЦСКА больше 1 миллион евро в год. Вы готовы на то, чтобы тренерам тоже сделали ограничение?

    – Да ради Бога. В ЦСКА я ни разу и ни с кем не разговаривал о своей заработной плате. Клуб мне всегда назначал ее сам, клуб сам, когда считал нужным, ее поднимал. Я ни разу даже не задавал про это вопросы. И еще раз – во время того разговора в номере было сказано: «Мы – говно». То есть тренер здесь находится в такой же ситуации, как и футболисты, если не в худшей.

    Ну и третье – четко прописал бы траты клубов, которые находятся на государственном финансировании, на зарплату футболистов и на детский футбол. Прописал так, чтобы эти статьи расходов не отличались в тысячу раз друг от друга. Простой пример: в моем родном Волгограде даже в послевоенные годы проводился чемпионат города среди юношей. Всегда, даже после войны. 2016 год – первый, когда его не провели! Потому что не нашли на это полмиллиона рублей.

    – Если мы вводим потолок зарплат и отменяем лимит, вы готовы перенестись в 90-е? «Жемчужина» из Сочи, нижегородский «Локомотив»…

    – На топовых стадионах? Да! Голландия – вы же ее большой поклонник. Топовые стадионы, полно молодежи, мало легионеров, особенно в составе середняков. Это как-то сказывается на посещаемости? Нет, там полные стадионы, отличное зрелище. Все равно без государственных денег нам никуда. Но если система будет такая, деньги будут тратиться эффективнее.

    Источник: Sports.ru

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    08.07.2016 13:55
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 10 июля 2016, 07:09

      Абсолютно правильное предложение, особенно с нашим менталитетом. А то молодой футболист получил большой контракт и решил что всего достиг и перестал расти. А вот большинство легионеров стремятся все к большим и большим контрактам.

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 июля 2016, 20:20

      одно можно с уверенностью утверждать.Петиция наберёт скоро уже нужный миллион голосов.Я пока коментарий пиал петиция 6 000 подписей собрала и уже больше 500 000 есть.

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 июля 2016, 20:18

      задолбали вы своим лимитом .сколько можно предлагать лимит!? Он не решает проблему.Хоть сто процентов лимит поставь хоть отмени! дело не в лимите.Дело в том что богатенькие родители башляют за проход сынка в основу даже если ноги из ж...растут.Вот такие и вырастают их конечно научат каким то основным базовым приёмам и в путь.А мальчик талант из "урюпинска" у которого денег на форму нет чтобы на выезд с командой сьездить забивающий в каждом матче так и останется подавать мячи..ставьте лимит будут играть только наши и все калеки будут .Отмените лимит будут одну негры середнячки бегать за исключением топ клубов где могут позволить заманить пожирнее футболистов.Нужно менять систему отбора игроков.Не лимит! не тренера! а систему набора игроков!

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      Рейтинг: +10

      KaPaCb 8 июля 2016, 19:47

      Нужен оптимальный лимит на легионеров: 3 наших плюс 8 иностранцев. С одной стороны, будет костяк, который будет иметь постоянную игровую практику, чего так желает Виталий Леонтьевич Мутко. С другой стороны, будет здоровая конкуренция не только между россиянами и легионерами, но и среди футболистов с российским паспортом. Ради того, чтобы заполнить три места в старте, клубам не придётся платить баснословные деньги игрокам, и в основном составе не будет выходить "11 негритят", если кого-то беспокоит только это в полной отмене лимита.

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 июля 2016, 19:39

      да не нужны никакие лимиты и никакие потолки зарплат!! всё дело в том что талантливый пацан не попадает в клубы вместо них попадает тот за кого забошляли богатенькие родители.Не талант а бабки идут в основные клубы именно поэтому нет звёзд.И чем дальше тем хуже.

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      Рейтинг: +1126

      richi > Kosmotoga 8 июля 2016, 20:14

      Нужно делать всё, но не ситуационно, а системно, именно к российскому футболу подойдет слово революция, ниже падать уже некуда.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2016, 19:30

      Есть мудрая английская пословица: "If you pay peanuts, you get monkeys." -(дословный перевод: Если вы платите арахисом, то получите обезьян").....и кто тогда будет играть в РФПЛ ?!.....все убегут в европейские или китайские клубы

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > a-rakhmatov 8 июля 2016, 20:14

      у исландских клубов вообще денег нет результат на лицо.

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      Рейтинг: +508

      triton004 8 июля 2016, 19:20

      Их надо всех на заводы гнать,а после работы пусть играют в футбол,а зар.плату пусть им начисляет завод,а то ни херасе лям евро в год?!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > triton004 8 июля 2016, 20:09

      Проблема-заводов не осталось)))

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      Рейтинг: +6894

      sochi-2013 8 июля 2016, 18:19

      Что же ты не дал эти полмиллиона?
      Не знал- не принимается!

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 8 июля 2016, 18:04

      Сборной ничего не светит с таким отношением к делу, а если убрать лимит на легионеров, так может хоть на клубном уровне будем конкурентноспособными!

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 8 июля 2016, 17:14

      А в итоге РФС чтобы добить футбол перенес все матчи с выходных дней на будние!

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