Канделаки: «Ждем Кокорина на «Матч ТВ», откровенный разговор пойдет ему на пользу»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки пригласила нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина принять участие в эфире телеканала. По ее мнению, откровенный разговор должен пойти игроку на пользу.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокорин на пару со своим партнером по национальной команде Павлом Мамаевым потратили 250 тысяч евро на шампанское в одном из ночных заведений Монте-Карло, угощая напитком всех присутствующих. Позже форвард опроверг свою причастность к оплате счета за алкоголь, заявив, что намерен доказать свою невиновность.

«Здорово, что Кокорин собрался с силами и извинился. Увы, это не меняет отношение к глупости, но дает надежду болельщикам, что он на поле докажет свою состоятельность, как футболиста. Иногда, такой урок очень помогает переоценить жизненные приоритеты.

Ждем Кокорина в эфире «Матч ТВ». Уверена, что откровенный разговор пойдет ему только на пользу», – написала Канделаки на своей странице в Twitter.

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