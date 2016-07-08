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  • Канделаки: «Ждем Кокорина на «Матч ТВ», откровенный разговор пойдет ему на пользу»

Канделаки: «Ждем Кокорина на «Матч ТВ», откровенный разговор пойдет ему на пользу»

8 июля 2016, 12:47
9

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки пригласила нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина принять участие в эфире телеканала. По ее мнению, откровенный разговор должен пойти игроку на пользу.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокорин на пару со своим партнером по национальной команде Павлом Мамаевым потратили 250 тысяч евро на шампанское в одном из ночных заведений Монте-Карло, угощая напитком всех присутствующих. Позже форвард опроверг свою причастность к оплате счета за алкоголь, заявив, что намерен доказать свою невиновность.

«Здорово, что Кокорин собрался с силами и извинился. Увы, это не меняет отношение к глупости, но дает надежду болельщикам, что он на поле докажет свою состоятельность, как футболиста. Иногда, такой урок очень помогает переоценить жизненные приоритеты.

Ждем Кокорина в эфире «Матч ТВ». Уверена, что откровенный разговор пойдет ему только на пользу», – написала Канделаки на своей странице в Twitter.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (9)
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андрей андреев
1467973652
Прогнулся,извинился,ну и лол.Теперь на тебе каждая..прости Господи..будет себе рейтинг поднимать,и унижать до конца жизни.
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Vaart23
1467974194
Ну а о футболе разговора не будет...
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ArReal
1467975024
Ахахахаха))Глупости?)))а как сама в аварию с любовником попадала в аварию в Ницце?))это не глупость?))
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Garrincha58
1467976313
бедненький сопельки за ним подтирать будет в прямом эфире жаль не посмотрю потому что матчТВ из принципа не смотрю только если АПЛ показывают не понятно для чего этот канал сделали ЧЕ идет а футбол Гусев комментирует просто противно со Стогниенко вообще угораю тот орет охает ухает
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Александр ЗА
1467978640
Да
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Сергей Свояк
1467979062
Мамаева не трогают, потому что он в составе сборной не появлялся?
Ответить
iuda
1467981833
Теперь Кокорин будет звездиться у Малахова и т. д.
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