Роналду: «Всегда хочу доказать, что я – лучший»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал, что характер помогает ему достигать поставленных целей.

«В каждом матче я работаю с максимальной отдачей. Одного таланта недостаточно. У многих есть талант. Нужно усердно работать и быть готовым к испытаниям. Я всегда отличался стремлением к успеху, желанием бороться, доказать, что ты – лучший.

У меня такой склад характера. Мне нравится знать, что я могу и чего мне по силам добиться. Мне нравится прессинг – он позволяет мне становится лучше», – приводит слова Роналду AS.

Напомним, в финале Евро-2016 сборная Португалии встретится с Францией.