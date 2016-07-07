Барбоза: «Не стоит обожествлять гол Роналду. Игру сборной вели другие»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в полуфинальном матче Евро-2016 против Уэльса (2:0).

– Все говорят о нем. Все хвалят его. Но качество команде дали другие, сборная стала действовать лучше. Говорю, прежде всего, о втором тайме полуфинала. В целом наш футбол не красив, но эффективен и напоминает то, что показывала Греция на Euro-2004. Мы не можем утверждать, что хорошо выглядели против Исландии, Венгрии, а Хорватия так и вовсе была лучше нас. Но в решающей встрече нас ждет соперник совершенно другого уровня.

– Криштиану лучше Бэйла?

– Да. Он и в среду смотрелся лучше. Но все равно далек от того, что показывает в «Реале». И не надо обожествлять один забитый гол. Игру вели другие.

– Кто?

– Ренату Санчес. Он изменил команду. Мы стали более компактными, агрессивными, сделали больший акцент на атаки. Санчеш умеет разгонять их, – сказал Барбоза.