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    «Спартак» опередил «Баварию» в борьбе за Чорлуку

    «Бавария» отказалась от покупки защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки по финансовым причинам.

    Večernji list сообщает, что «Спартак» готов заплатить за футболиста железнодорожников 11 миллионов евро, тогда как «Бавария» не готова расстаться с такой суммой ради Чорлуки.

    «Спартак» остался единственным, кто согласен удовлетворить трансферные требования «Локомотива», и если этот переход не состоится, то Чорлука останется в своем нынешнем клубе. Его действующий контракт рассчитан до 2018 года.

    В прошлом сезоне Чорлука сыграл за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 21:29
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2016, 09:51

      Понятно.В середине штрафной у Локомотива народ будет лицезреть Смородскую. Ну всех пропивают ! Лишь бы денег украсть !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 8 июля 2016, 07:32

      Он конечно классный деф, но 11 лямов за 30-ти летнего защитника многовато...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 июля 2016, 02:24

      Ну а почему нет,хорошо сыграл на евро,можно продать подороже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2016, 00:27

      Спартак всерьез замахнулся на чемпионство также как и Рубин

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 8 июля 2016, 00:06

      в тройку лучших защитников ЧР точно входит! 30 лет хуйня для такого защитника!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      arni3 7 июля 2016, 23:51

      Вот и кочуют по рпл всякие вёдра-ны...бабки зарабатывают!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko > arni3 8 июля 2016, 00:07

      хоть одного назови кто лучше Ведрана у вас?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Joker Loko 8 июля 2016, 00:28

      Промес лучше, чем весь локомотив.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > arni3 8 июля 2016, 00:47

      Ну не надо, таких защитников как Чорлука у нас раз-два и обчелся...

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Тraumtanzеr 18 июля 2016, 22:10

      И тот ради денег остался)

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 7 июля 2016, 23:22

      Ничего он не опередил, Бавария оказалась умнее.

      4
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      Рейтинг: +62

      NoN141 7 июля 2016, 23:11

      мда, и это за 30 - летнего.
      Со спартаком то все понятно.
      Но я удивлен почему Бавария на этого игрока засмотрелась.
      - да и еще за такие деньги.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > NoN141 8 июля 2016, 00:04

      для защитника 30 лет это шикарный возраст!
      п/з же Алонсо они подписали в его то возрасте)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 июля 2016, 23:05

      Игрок хороший, но уже 30 лет... За такие деньги можно кого помоложе взять...

      1
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      Рейтинг: -8

      halk1981 7 июля 2016, 22:32

      мати ю дх

      -1
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