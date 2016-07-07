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    Ванек пройдет медосмотр в «Уфе»

    Полузащитник «Виктории» из Пльзени Ондржей Ванек в ближайшее время может перейти в «Уфу».

    Официальный сайт чешского клуба сообщает, что футболист отправился в Россию для прохождения медицинского осмотра. В случае успешного завершения обследования с игроком будет подписан контракт, личные условия которого, по информации источника, уже согласованы.

    В прошлом сезоне Ванек сыграл за «Викторию» 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в один миллион евро.

    Источник: ФК «Виктория» Пльзень

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    07.07.2016 20:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 8 июля 2016, 00:04

      А я думал первый на фамилию обращу внимание, а тут только это и обсуждают))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 июля 2016, 21:21

      Васёк тоже на подходе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 7 июля 2016, 21:05

      А где Витёк и Санёк?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 7 июля 2016, 20:58

      Ванька Дурак до футбола добрался ;)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 июля 2016, 20:11

      Лишь бы ваньку не валял, а играл.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 7 июля 2016, 20:08

      Счастлив за Ванька

      3
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